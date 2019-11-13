СЕГОДНЯ 07:35 2019-11-13T08:41:03+03:00

За полеты над маленькой Италией кемеровчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей. ФОТО: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Житель города Кемерово решил немного полетать над родным городом на параплане. Полет подарил ему множество позитивных эмоций и штраф в 30 тысяч рублей за несанкционированный полет.

9 сентября кемеровчанин взлетел с не оборудованной для этого площадки на своем параплане. Его маршрут был интересен: берег реки Томи в районе жилого комплекса «Маленькая Италия», рынок «Колос» в Ленинском районе, бульвар Строителей. Единственное, чего не сделал мужчина, - не уведомил о своем полете органы аэронавигации.

Этого нарушения оказалось достаточно для того, чтобы кемеровская транспортная прокуратура организовала проверку и возбудила в отношении парапланериста дело об административном нарушении правил использования воздушного пространства.

- По результатам рассмотрения Управлением Госавианадзора Сибирского федерального округа Ространснадзора административного дела правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU