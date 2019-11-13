Четырехполосную новую дорогу построят в Кемерове

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-13T11:18:13+03:00

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В Заводском районе города Кемерово планируют построить новую дорогу. Предполагается, что она станет продолжением улицы Пролетарской.

Четырехполосную автодорогу протяженностью более километра, которая соединит Автозаводскую и Федоровского и станет продолжением улицы Пролетарской, в скором времени могут построить в областном центре.

Согласно проекту, который сейчас проходит стадию согласования, на новой дороге предусмотрены карманы для двух остановок общественного транспорта, обустроены пешеходные переходы со светофором «по требованию» и система оповещения.

Как сообщает Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области, особенно актуальной эта дорога будет для жителей новостроек, которые в скором времени также будут вводиться в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU