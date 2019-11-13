2019-11-13T12:20:06+03:00
Происшествия

26 кузбассовцев предстанут перед судом за инсценировки

Благодаря подставным ДТП они обогатились на 5,5 миллиона рублей.
Яна ПОПОВА
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26 кузбассовцев предстанут перед судом за инсценировки26 кузбассовцев предстанут перед судом за инсценировкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Новокузнечане покупали битые машины, страховали их, а после инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Незаконно полученные выплаты они делили между собой.

Всего в преступной группировке было задействовано 26 человек. В течение полутора лет они подстраивали дорожные происшествия. За это участники получали страховые выплаты.

Так семь активистов группы привлекли 14 автовладельцев. На специально приобретенных машинах водители совершали столкновения, имитируя автоаварии. После оформления ДТП подельники обращались в страховые компании за получением выплат.

В общей сложности сообщники совершили двадцать одно фиктивное дорожно-транспортное происшествие и незаконно получили страховые выплаты в сумме около 5,5 миллиона рублей.

- Противоправную деятельность организованной группы мошенников пресекли сотрудники уголовного розыска. В результате полицейской спецоперации все ее участники, в том числе двое организаторов, оказавшихся учредителями юридической фирмы, специализирующейся на взыскании выплат со страховых компаний, были задержаны и стали фигурантами многоэпизодного уголовного дела, - дополняют в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, сейчас уголовное дело передано в суд. Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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