СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-13T13:31:18+03:00

Руководство одной из колоний Кузбасса присвоило себе около 4,5 миллиона рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На эти средства в учреждении должны были организовать отчистку бытовых жидких отходов

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе руководство одной из колоний присвоило и потратило денежных средств, выделенные на обеспечение жизнедеятельности колонии.

По версии следствия, с января 2017 года по март 2019 года между ФКУ ЛИУ – 16 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу и подрядными организациями были заключены государственные контракты на откачку жидких бытовых отходов – в колонии не было централизованной системы канализации.

Однако работа не велась, а оплата якобы предоставленных услуг проходила по фиктивным актам и счетам-фактурам. Всего на счета подрядных организаций из бюджета исправительного учреждения перечислено порядка 4,5 миллиона рублей. По одной из версий следствия, деньги делились между предпринимателями и руководством колонии.

– В рамках расследования уголовного дела следователями территориального следственного отдела совместно с сотрудниками ФСБ и сотрудниками полиции Новокузнецка проведены обыски, изъяты компьютерная техника и документация, в ближайшее время по ним будут проведены необходимые судебные экспертизы, – дополняют в Следственном комитете по Кемеровской области.

В настоящее время 45-летний руководитель исправительного учреждения задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Кроме того, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU