Кузбассовец ограбил возлюбленную после ее отказа дать деньги в долг

13 Нояб. 14:24 2019-11-13T20:00:52+03:00

Теперь он отправится в тюрьму на два с половиной года

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В Кузбассе мужчина ограбил возлюбленную после того, как она отказалась дать деньги в долг. Теперь он отправится в колонию строгого режима на два с половиной года.

В августе этого года в отдел полиции Кемерова обратилась 35-летняя горожанка. Она рассказала: бывший возлюбленный похитил золотые украшения и мобильный телефон. Общая сумма ущерба - около 30 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ведомства установили место нахождения подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний житель Юрги. Он был задержан. Выяснилось: мужчина в нетрезвом состоянии пришел к женщине с требованием дать ему денег, а когда та отказала, похитил у горожанки сотовый телефон и золотые украшения.

Возлюбленная попыталась защитить свое имущество, однако мужчина несколько раз ударил ее и скрылся. Похищенное он сдал в ломбард. Сотрудники полиции нашли и вернули женщине мобильный телефон и ювелирные украшения.

- По ходатайству следователя в качестве меры пресечения ему было избрано заключение под стражу. Суд, изучив материалы дела, признал фигуранта виновным и назначил ему два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU