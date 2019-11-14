В Кемерове построят новое здание областной прокуратуры

14 Нояб. 05:51 2019-11-14T06:50:20+03:00

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В Кемерове планируют начать строительство здания областной прокуратуры. Этот вопрос обсудили на рабочей встрече губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин.

Уже определено место, где может быть построено здание прокуратуры, - на пересечении проспекта Химиков и улицы Ворошилова – неподалеку от Кемеровского областного суда. Процесс межевания этого участка уже завершен.

- У нас большие планы на обустройство этого места - планируем возвести там комплекс современных зданий и сооружений, среди которых хотели бы видеть и новое здание прокуратуры, рядом с уже открывшимся областным судом. В плане масштабной застройки - новые здания культурно-образовательного комплекса, благоустройство прилегающей территории и существующих зданий в едином стиле, - рассказал Сергей Цивилев.

Также губернатор отметил, что администрация области готова создать все условия для того, чтобы у работников прокуратуры была возможность писать и защищать диссертации, повышать квалификацию в Кузбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU