Бюджетное послание губернатора Кузбасса покажут в прямом эфире
О том, что уже сделано за очередные 100 дней до празднования 300-летия Кузбасса и что ждет регион в 2020 году, губернатор Сергей Цивилев расскажет на сессии Совета народных депутатов.
В прямом эфире кузбассовцы смогут увидеть выступление губернатора с бюджетным посланием.
- За этот год было многое сделано, остановимся на самых значимых событиях и обсудим планы на 2020 год, - отметил Сергей Цивилев.
После выступления губернатор расскажет об итогах очередных 100 дней до празднования юбилея Кузбасса: что уже сделано, а что только планируется.
Смотрите трансляцию в 11.50 в эфире телеканалов «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24», «10 канал» и на сайтах ctc-kuzbass.ru и 10kanal.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU