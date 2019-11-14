2019-11-14T07:23:59+03:00
Общество

Бюджетное послание губернатора Кузбасса покажут в прямом эфире

14 ноября Сергей Цивилев расскажет о планах на 2020 год
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Бюджетное послание губернатора Кузбасса покажут в прямом эфире. ФОТО: пресс-служба АКОБюджетное послание губернатора Кузбасса покажут в прямом эфире. ФОТО: пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

О том, что уже сделано за очередные 100 дней до празднования 300-летия Кузбасса и что ждет регион в 2020 году, губернатор Сергей Цивилев расскажет на сессии Совета народных депутатов.

В прямом эфире кузбассовцы смогут увидеть выступление губернатора с бюджетным посланием.

- За этот год было многое сделано, остановимся на самых значимых событиях и обсудим планы на 2020 год, - отметил Сергей Цивилев.

После выступления губернатор расскажет об итогах очередных 100 дней до празднования юбилея Кузбасса: что уже сделано, а что только планируется.

Смотрите трансляцию в 11.50 в эфире телеканалов «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24», «10 канал» и на сайтах ctc-kuzbass.ru и 10kanal.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе
Моцарт, Бах или Вивальди: На вокзалах Кузбасса зазвучат классические композиции
Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу после смены главного тренера
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения
В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет
В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу
В Шерегеш отправился первый в этом сезоне железнодорожный экспресс
Новокузнечанин обворовал соседа через балкон четвертого этажа
Кузбассовцев предостерегли выходить на лед водоемов
В Новокузнецке открылся большой ледовый каток
В Новокузнецке мошенники под видом МЧС обманули пенсионеров
В Кузбассе людей вынуждали пить воду из опасного колодца
Кузбассовец установил пиратские программы на 1,4 миллиона рублей и попал под суд
Кузбассовец под видом директора ограбил магазин
34 Деда Мороза одновременно спустятся с горы в Кузбассе
Кузбассовец оставил арендодателей без тепла
В Кузбассе назначен новый замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма
«Прошагай город»: студенты Кемерова нанесут на онлайн-карту все достопримечательности города
Из-за строительства автовокзала в Белове ограничили движение транспорта
Кузбасского спортсмена Александра Головина признали лучшим игроком четвертый раз за сезон
Подросток из Новокузнецка сломал спину в батутном центре
Сергей Цивилев показал проект студенческого городка в Кемерове
Администрация Кемерова изымет 12 квартир для муниципальных нужд
Прокопчанку безуспешно разыскивают вторую неделю
Банк УРАЛСИБ в Кемерово проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Кузбассе закрыли три объекта энергоремонтной компании из-за угрозы здоровью рабочих