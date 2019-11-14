Бюджетное послание губернатора Кузбасса покажут в прямом эфире

14 Нояб. 06:34 2019-11-14T07:23:59+03:00

14 ноября Сергей Цивилев расскажет о планах на 2020 год

Изменить размер текста: A A

О том, что уже сделано за очередные 100 дней до празднования 300-летия Кузбасса и что ждет регион в 2020 году, губернатор Сергей Цивилев расскажет на сессии Совета народных депутатов.

В прямом эфире кузбассовцы смогут увидеть выступление губернатора с бюджетным посланием.

- За этот год было многое сделано, остановимся на самых значимых событиях и обсудим планы на 2020 год, - отметил Сергей Цивилев.

После выступления губернатор расскажет об итогах очередных 100 дней до празднования юбилея Кузбасса: что уже сделано, а что только планируется.

Смотрите трансляцию в 11.50 в эфире телеканалов «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24», «10 канал» и на сайтах ctc-kuzbass.ru и 10kanal.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU