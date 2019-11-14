2019-11-14T07:22:05+03:00
Происшествия

Автобус загорелся на кузбасской трассе

Пожар произошел рано утром
Екатерина РОМАНОВА
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Автобус загорелся на кузбасской трассе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Автобус загорелся на кузбасской трассе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Рано утром в Новокузнецке, на автодороге в поселке Металлург произошло ЧП. Здесь прямо во время движения загорелся автобус.

Автобус Hyundai Universe 2012 года выпуска загорелся прямо во время движения рано утром 14 ноября. Очевидцы тут же сообщили о пожаре на пульт диспетчера МЧС. Сигнал поступил в 05.28, на место ЧП немедленно выдвинулись две единицы техники и семь пожарных.

- Когда сотрудники МЧС прибыли на место, автобус был охвачен огнем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара полностью выгорел салон автобуса.

В пресс-службе ведомства отметили, что в момент пожара в автобусе не было пассажиров. Водитель же успел самостоятельно эвакуироваться. А предварительной причиной возгорания специалисты называют неисправность электрооборудования транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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