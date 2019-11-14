Автобус загорелся на кузбасской трассе
Рано утром в Новокузнецке, на автодороге в поселке Металлург произошло ЧП. Здесь прямо во время движения загорелся автобус.
Автобус Hyundai Universe 2012 года выпуска загорелся прямо во время движения рано утром 14 ноября. Очевидцы тут же сообщили о пожаре на пульт диспетчера МЧС. Сигнал поступил в 05.28, на место ЧП немедленно выдвинулись две единицы техники и семь пожарных.
- Когда сотрудники МЧС прибыли на место, автобус был охвачен огнем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара полностью выгорел салон автобуса.
В пресс-службе ведомства отметили, что в момент пожара в автобусе не было пассажиров. Водитель же успел самостоятельно эвакуироваться. А предварительной причиной возгорания специалисты называют неисправность электрооборудования транспортного средства.
ИСТОЧНИК KP.RU