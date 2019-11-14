2019-11-14T08:39:53+03:00
Общество

Скульптурную композицию за семь миллионов рублей установят в Кемерове

Композиция с танцующими юношей и девушкой появится в сквере Юности
Екатерина РОМАНОВА
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Скульптурную композицию за семь миллионов рублей установят в КемеровеСкульптурную композицию за семь миллионов рублей установят в Кемерове
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Скульптурная композиция «Школьный вальс» появится в сквере Юности в Кемерове. Танцующая вальс бронзовая пара обойдется городским властям чуть меньше чем в семь миллионов рублей.

В Центральном районе города Кемерово планируют установить скульптурную композицию «Школьный вальс». Выполненная из бронзы, она включает в себя юную пару - девушку и парня, которые танцуют вальс. На изготовление и установку композиции городские власти планируют потратить не более 6,85 миллиона рублей.

По данным, которые опубликованы на портале госзакупок, скульптурную композицию установят в сквере Юности. Памятник из литой бронзы будет стоять на гранитном монолитном блоке. Прототипами для героев композиции выбраны реальные жители Кемерова начала ХХ века - Герой Советского Союза Юрий Двужильный и Герой России Вера Волошина.

Аукцион планируется провести 26 ноября, а все работы по изготовлению и установке должны быть выполнены до 4 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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