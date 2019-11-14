2019-11-14T11:38:52+03:00
Общество

Воспитанники кузбасской колонии стали лауреатами престижного конкурса

Они создали мультфильм под названием «Бородино»
Яна ПОПОВА
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Воспитанники Кузбасской колонии стали лауреатами престижного конкурса. ФОТО: кадр видео ГУФСИН России по Кемеровской области.Воспитанники Кузбасской колонии стали лауреатами престижного конкурса. ФОТО: кадр видео ГУФСИН России по Кемеровской области.
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Воспитанники кузбасской колонии стали победителями престижного Международного конкурса искусства и творчества «Rossия.ru-2019». Они сняли пластилиновый мультфильм под названием «Бородино».

На конкурс заявились две с половиной тысячи творческих коллективов и просто талантливых ребятишек разных возрастов. Они участвовали в номинациях: «Вокал», «Хореография и театр мод», «Инструментальное исполнительство», «Художественное слово», «Фильмо-, мульти-, видеография», «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество».

Ребятишки из Мариинской воспитательной колонии, занимающиеся в телестудии «Вдохновение», отправили на конкурс свой пластилиновый мультфильм, основанный на стихотворении Лермонтова «Бородино»

- Работа воспитанников Мариинской воспитательной колонии, над которой им пришлось кропотливо трудиться несколько недель, была признана одной из лучших в номинации «Лучшая фильмо-, мульти-, видеография» и заслуженно получила звание «Лауреат II степени», - комментируют в ГУФСИН России по Кемеровской области.

Отметим, в следующем году лауреаты отправятся на XI Международный телевизионный фестиваль-конкурс «Национальное достояние-2020», который будет проходить с 1 по 4 мая в Чебоксарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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