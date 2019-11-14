Сергей Цивилев рассказал, переселят ли пострадавших от подземного пожара жителей Киселевска

14 Нояб. 12:00 2019-11-14T16:00:05+03:00

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В рамках большой пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, переселят ли жителей Парниковки Киселевского района. Ранее рядом с населенным пунктом был ликвидирован подземный пожар.

Губернатор отметил, что после ликвидации очагов возгорания остался открытым вопрос о переселении жителей. Место, где расположена деревня, не входит в подработанные территории, а это значит, что по программе переселить людей нельзя. Тем не менее жителям предлагают другие варианты решения проблемы. К слову, лишь одна семья встала в очередь на новое жилье с этого небольшого участка.

По словам главы Киселевского городского округа Максима Шкарабейникова, на участке «Коксовый» в соседним районе с Парниковкой уже снесен 101 частный дом. Бывшим владельцам домов 15 ноября вручат ключи от квартир в новостройке.

- Там поселятся люди, которые не попадали ни в какие программы по переселению. Это исключительно инициатива угольщиков - предоставить комфортные условия для жизни, - отметил глава округа.

Сергей Цивилев добавил, что рядом с новостройкой в скором времени появятся еще пять новых зданий и детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU