14 Нояб. 12:22 2019-11-14T12:42:39+03:00

Кадетское училище для девочек: построят ли его в Кузбассе? Фото: Александр КОЦ

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Во время большой пресс-конференции «400 дней. Корректировка планов» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на вопросы о строительстве президентского кадетского училища для девочек.

Губернатор рассказал, что возведение кадетского училища для девочек пока не планируется. Одна из причин - снижение финансирования военной отрасли и, в том числе в сфере военного образования. Однако планы подготовить учреждение, которое будет обучать девочек по перспективным специальностям с пятого класса, есть.

- Конечно, у нас было предложение, чтобы Министерство обороны приняло участие и сделало такое учреждение для девочек, - отмечает заместитель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пархоменко. - Но у нас уже есть прекрасное учреждение - губернаторская женская гимназия. В планах - сделать подобное учреждения для детей с пятого класса.

Сергей Цивилев добавил, что сейчас решает вопрос о финансировании данного проекта. В том числе рассматривается возможность софинансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU