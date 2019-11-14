Кадетское училище для девочек: построят ли его в Кузбассе?
Во время большой пресс-конференции «400 дней. Корректировка планов» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на вопросы о строительстве президентского кадетского училища для девочек.
Губернатор рассказал, что возведение кадетского училища для девочек пока не планируется. Одна из причин - снижение финансирования военной отрасли и, в том числе в сфере военного образования. Однако планы подготовить учреждение, которое будет обучать девочек по перспективным специальностям с пятого класса, есть.
- Конечно, у нас было предложение, чтобы Министерство обороны приняло участие и сделало такое учреждение для девочек, - отмечает заместитель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пархоменко. - Но у нас уже есть прекрасное учреждение - губернаторская женская гимназия. В планах - сделать подобное учреждения для детей с пятого класса.
Сергей Цивилев добавил, что сейчас решает вопрос о финансировании данного проекта. В том числе рассматривается возможность софинансирования.
ИСТОЧНИК KP.RU