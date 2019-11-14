2019-11-14T12:56:42+03:00
Экономика

Россельхозбанк размещает биржевые облигации, ориентированные на розничных инвесторов

Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 13 ноября 2019 по 13 декабря 2019 будет проходить размещение биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-01R-P.

Объем эмиссии – 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 085 дней). Купонный период – 31 день. Цена размещения – 100% от номинала. Ставка купона установлена в размере 6,75% годовых. Стоимость облигаций при покупке – 100% от номинала, а также накопленный купонный доход за период с 13.11.2019 по дату совершения сделки.

Данный выпуск является частью программы инвестирования для физических лиц, в рамках которой клиенты АО «Россельхозбанк» могут в течение 3 лет получить доходность до 14,5% годовых в рублях.

Всем клиентам-физическим лицам, купившим облигации на сумму свыше 390 000 рублей, бесплатно оформляется Пакет услуг «Премиум» – комплексное предложение продуктов и услуг Банка, включающее банковскую карту категории Gold, вклады с повышенными ставками, а также специальные условия по обслуживанию и конверсионным операциям.

Партнерский материал

Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе
Моцарт, Бах или Вивальди: На вокзалах Кузбасса зазвучат классические композиции
Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу после смены главного тренера
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения
В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет
В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу
В Шерегеш отправился первый в этом сезоне железнодорожный экспресс
Новокузнечанин обворовал соседа через балкон четвертого этажа
Кузбассовцев предостерегли выходить на лед водоемов
В Новокузнецке открылся большой ледовый каток
В Новокузнецке мошенники под видом МЧС обманули пенсионеров
В Кузбассе людей вынуждали пить воду из опасного колодца
Кузбассовец установил пиратские программы на 1,4 миллиона рублей и попал под суд
Кузбассовец под видом директора ограбил магазин
34 Деда Мороза одновременно спустятся с горы в Кузбассе
Кузбассовец оставил арендодателей без тепла
В Кузбассе назначен новый замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма
«Прошагай город»: студенты Кемерова нанесут на онлайн-карту все достопримечательности города
Из-за строительства автовокзала в Белове ограничили движение транспорта
Кузбасского спортсмена Александра Головина признали лучшим игроком четвертый раз за сезон
Подросток из Новокузнецка сломал спину в батутном центре
Сергей Цивилев показал проект студенческого городка в Кемерове
Администрация Кемерова изымет 12 квартир для муниципальных нужд
Прокопчанку безуспешно разыскивают вторую неделю
Банк УРАЛСИБ в Кемерово проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Кузбассе закрыли три объекта энергоремонтной компании из-за угрозы здоровью рабочих