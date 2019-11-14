Россельхозбанк размещает биржевые облигации, ориентированные на розничных инвесторов

14 Нояб. 12:55 2019-11-14T12:56:42+03:00

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С 13 ноября 2019 по 13 декабря 2019 будет проходить размещение биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-01R-P.

Объем эмиссии – 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 085 дней). Купонный период – 31 день. Цена размещения – 100% от номинала. Ставка купона установлена в размере 6,75% годовых. Стоимость облигаций при покупке – 100% от номинала, а также накопленный купонный доход за период с 13.11.2019 по дату совершения сделки.

Данный выпуск является частью программы инвестирования для физических лиц, в рамках которой клиенты АО «Россельхозбанк» могут в течение 3 лет получить доходность до 14,5% годовых в рублях.

Всем клиентам-физическим лицам, купившим облигации на сумму свыше 390 000 рублей, бесплатно оформляется Пакет услуг «Премиум» – комплексное предложение продуктов и услуг Банка, включающее банковскую карту категории Gold, вклады с повышенными ставками, а также специальные условия по обслуживанию и конверсионным операциям.

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