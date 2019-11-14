Некоторым угольщикам не дадут новые лицензии в Кузбассе

14 Нояб. 14:04 2019-11-14T16:02:38+03:00

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Не все угольщики смогут получить новые лицензии на добычу. Губернатор Сергей Цивилев озвучил основное условие для того, чтобы лицензия была выдана.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время пресс-конференции 14 ноября сообщил о том, что новые лицензии на угледобычу смогут получить лишь те компании, которые будут строить разрезы с санитарно-защитной зоной не менее 2 тысяч метров.

- Мы в Кузбассе очень сильно увлеклись открытой горной добычей и получили ряд серьезных осложнений, - рассказал Сергей Цивилев. - В первую очередь это то, что места добычи приблизились к местам проживания людей. Мы очень активно работаем с Роснедрами и договорились, что сегодня, прежде чем подавать какую-то лицензию на аукцион, мы проверяем воздействие этой лицензии не только на экологию, но и на людей, которые проживают в этом районе.

Вдобавок к этому лицензию смогут получить лишь те компании, которые согласны на санитарно-защитную зону не менее двух километров.

ИСТОЧНИК KP.RU