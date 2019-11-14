2019-11-14T16:02:38+03:00
Общество

Некоторым угольщикам не дадут новые лицензии в Кузбассе

Разрезы опасно приблизились к жилым домам
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Некоторым угольщикам не дадут новые лицензии в КузбассеНекоторым угольщикам не дадут новые лицензии в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Не все угольщики смогут получить новые лицензии на добычу. Губернатор Сергей Цивилев озвучил основное условие для того, чтобы лицензия была выдана.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время пресс-конференции 14 ноября сообщил о том, что новые лицензии на угледобычу смогут получить лишь те компании, которые будут строить разрезы с санитарно-защитной зоной не менее 2 тысяч метров.

- Мы в Кузбассе очень сильно увлеклись открытой горной добычей и получили ряд серьезных осложнений, - рассказал Сергей Цивилев. - В первую очередь это то, что места добычи приблизились к местам проживания людей. Мы очень активно работаем с Роснедрами и договорились, что сегодня, прежде чем подавать какую-то лицензию на аукцион, мы проверяем воздействие этой лицензии не только на экологию, но и на людей, которые проживают в этом районе.

Вдобавок к этому лицензию смогут получить лишь те компании, которые согласны на санитарно-защитную зону не менее двух километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе
Моцарт, Бах или Вивальди: На вокзалах Кузбасса зазвучат классические композиции
Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу после смены главного тренера
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения
В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет
В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу
В Шерегеш отправился первый в этом сезоне железнодорожный экспресс
Новокузнечанин обворовал соседа через балкон четвертого этажа
Кузбассовцев предостерегли выходить на лед водоемов
В Новокузнецке открылся большой ледовый каток
В Новокузнецке мошенники под видом МЧС обманули пенсионеров
В Кузбассе людей вынуждали пить воду из опасного колодца
Кузбассовец установил пиратские программы на 1,4 миллиона рублей и попал под суд
Кузбассовец под видом директора ограбил магазин
34 Деда Мороза одновременно спустятся с горы в Кузбассе
Кузбассовец оставил арендодателей без тепла
В Кузбассе назначен новый замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма
«Прошагай город»: студенты Кемерова нанесут на онлайн-карту все достопримечательности города
Из-за строительства автовокзала в Белове ограничили движение транспорта
Кузбасского спортсмена Александра Головина признали лучшим игроком четвертый раз за сезон
Подросток из Новокузнецка сломал спину в батутном центре
Сергей Цивилев показал проект студенческого городка в Кемерове
Администрация Кемерова изымет 12 квартир для муниципальных нужд
Прокопчанку безуспешно разыскивают вторую неделю
Банк УРАЛСИБ в Кемерово проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Кузбассе закрыли три объекта энергоремонтной компании из-за угрозы здоровью рабочих