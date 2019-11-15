100-летнюю ель перенесли с места строительства Ледового дворца в Кемерове
В зоне застройки Ледового дворца «Кузбасс» оказались 100-летняя ель и 120-летний кедр. Оба дерева решили не губить, а перенести в новое место.
100-летняя ель, также, как и кедр, оказалась на том месте, где строители планируют возвести Ледовый дворец «Кузбасс». Чтобы не губить уже взрослые деревья, строители аккуратно выкопали их и пересадили.
100-летнюю ель перенесли с места строительства Ледового дворца.Видео: vk.com, личная страница Сергея Цивилева
Конечно же, для того, чтобы перенести взрослые деревья на новое место, потребовалась работа целой команды – от биологов до строителей. Они сделали все, чтобы на новом месте и ель, и кедр чувствовали себя хорошо.
«Деревья украсят территорию между будущими крупнейшими спортивными объектами региона – Ледовым дворцом «Кузбасс» и Спорткомплексом «Кузбасс-Арена». Это яркая иллюстрация слогана: «спортивный Кузбасс + экологичный Кузбасс=здоровый Кузбасс», - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU