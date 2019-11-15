100-летнюю ель перенесли с места строительства Ледового дворца в Кемерове

15 Нояб. 04:40 2019-11-15T05:36:59+03:00

Теперь дерево будет расти в другом месте

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В зоне застройки Ледового дворца «Кузбасс» оказались 100-летняя ель и 120-летний кедр. Оба дерева решили не губить, а перенести в новое место.

100-летняя ель, также, как и кедр, оказалась на том месте, где строители планируют возвести Ледовый дворец «Кузбасс». Чтобы не губить уже взрослые деревья, строители аккуратно выкопали их и пересадили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/743890" frameborder="0"></iframe> 100-летнюю ель перенесли с места строительства Ледового дворца.Видео: vk.com, личная страница Сергея Цивилева

Конечно же, для того, чтобы перенести взрослые деревья на новое место, потребовалась работа целой команды – от биологов до строителей. Они сделали все, чтобы на новом месте и ель, и кедр чувствовали себя хорошо.

«Деревья украсят территорию между будущими крупнейшими спортивными объектами региона – Ледовым дворцом «Кузбасс» и Спорткомплексом «Кузбасс-Арена». Это яркая иллюстрация слогана: «спортивный Кузбасс + экологичный Кузбасс=здоровый Кузбасс», - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU