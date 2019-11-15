2019-11-15T05:36:59+03:00
Общество

100-летнюю ель перенесли с места строительства Ледового дворца в Кемерове

Теперь дерево будет расти в другом месте
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
100-летнюю ель перенесли с места строительства Ледового дворца. ФОТО: vk.com, личная страница Сергея Цивилева100-летнюю ель перенесли с места строительства Ледового дворца. ФОТО: vk.com, личная страница Сергея Цивилева
Изменить размер текста:

В зоне застройки Ледового дворца «Кузбасс» оказались 100-летняя ель и 120-летний кедр. Оба дерева решили не губить, а перенести в новое место.

100-летняя ель, также, как и кедр, оказалась на том месте, где строители планируют возвести Ледовый дворец «Кузбасс». Чтобы не губить уже взрослые деревья, строители аккуратно выкопали их и пересадили.

100-летнюю ель перенесли с места строительства Ледового дворца.Видео: vk.com, личная страница Сергея Цивилева

Конечно же, для того, чтобы перенести взрослые деревья на новое место, потребовалась работа целой команды – от биологов до строителей. Они сделали все, чтобы на новом месте и ель, и кедр чувствовали себя хорошо.

«Деревья украсят территорию между будущими крупнейшими спортивными объектами региона – Ледовым дворцом «Кузбасс» и Спорткомплексом «Кузбасс-Арена». Это яркая иллюстрация слогана: «спортивный Кузбасс + экологичный Кузбасс=здоровый Кузбасс», - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе
Моцарт, Бах или Вивальди: На вокзалах Кузбасса зазвучат классические композиции
Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу после смены главного тренера
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения
В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет
В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу
В Шерегеш отправился первый в этом сезоне железнодорожный экспресс
Новокузнечанин обворовал соседа через балкон четвертого этажа
Кузбассовцев предостерегли выходить на лед водоемов
В Новокузнецке открылся большой ледовый каток
В Новокузнецке мошенники под видом МЧС обманули пенсионеров
В Кузбассе людей вынуждали пить воду из опасного колодца
Кузбассовец установил пиратские программы на 1,4 миллиона рублей и попал под суд
Кузбассовец под видом директора ограбил магазин
34 Деда Мороза одновременно спустятся с горы в Кузбассе
Кузбассовец оставил арендодателей без тепла
В Кузбассе назначен новый замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма
«Прошагай город»: студенты Кемерова нанесут на онлайн-карту все достопримечательности города
Из-за строительства автовокзала в Белове ограничили движение транспорта
Кузбасского спортсмена Александра Головина признали лучшим игроком четвертый раз за сезон
Подросток из Новокузнецка сломал спину в батутном центре
Сергей Цивилев показал проект студенческого городка в Кемерове
Администрация Кемерова изымет 12 квартир для муниципальных нужд
Прокопчанку безуспешно разыскивают вторую неделю
Банк УРАЛСИБ в Кемерово проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Кузбассе закрыли три объекта энергоремонтной компании из-за угрозы здоровью рабочих