С 15 декабря в Кемерове начнут работать елочные базары
В Кемерове с 15 декабря начинают работать елочные базары, где можно купить пушистую красавицу для украшения дома в новогодние праздники. Для продажи елок в этом году определено 69 мест.
Как рассказали в мэрии, базары расположены во всех районах города. Здесь же, помимо елок, можно приобрести и хвойные букеты.
Площадки будут расположены в следующих местах:
Центральный район:
- улица Коломейцева, 10;
- проспект Ленина, 90/1, 105;
- проспект Октябрьский, 9, 34;
- улица Терешковой, 22а.
Ленинский район:
- проспект Комсомольский, 71;
- проспект Ленина на пересечении с проспектом Ленинградским, 28а;
- проспект Ленина, 116, 139;
- проспект Октябрьский, 68, 78
- проспект Химиков на пересечении с бульваром Строителей, 40;
-проспект Химиков на пересечении с проспектом Ленинградским;
- проспект Химиков, 41;
- улица Ворошилова, 10а;
- улица Марковцева, 20;
- улица Тухачевского, 56;
- проспект Ленинградском, 30/2.
Заводский район:
- переулок Щетинкина, 16;
- проспект Кузнецкий, 108;
- проспект Ленина, 3, 49;
- проспект Молодежный, 2, 2а, 9, 10, 15
- улица 2-й Камышинская, 35;
- улица Базовая, 5б;
- улица Веры Волошиной, 43;
- улица Двужильного, 6, 7, к. 3, 32;
- улица Патриотов, 29, 30, 32, 33;
- улица Пролетарская, 3, 4;
- улица Радищева, 4, 6, 11;
- улица Свободы, 19;
- улица Сибиряков-Гвардейцев, 11, 16, 18а;
- улица Тухачевского, 45в.
Рудничный район:
- проспект Шахтеров, 45, 48, 54б, 74, 85, 91, 97;
- улица Волкова, 41;
- улица Серебряный Бор, 1.
Кировский район:
- улица Григорьева, 5;
- улица Инициативная, 1, 35;
- улица Леонова, 13а, 17;
- улица Металлистов, 4б;
- улица Халтурина, 35а - 37а.
В жилых районах Ягуновский, Пионер можно будет приобрести хвойные деревья на улице Белозерной возле домов № 40а и № 44, а также на улица Новоржевской, 1а.
В жилом районе Кедровка елочный базар появится на улица Новогодней, 14, а в Лесной Поляне - на улица Щегловской, 1.
ИСТОЧНИК KP.RU