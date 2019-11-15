2019-11-15T09:26:58+03:00
Общество

Прокопчанку безуспешно разыскивают вторую неделю

Женщина пропала 3 ноября
Ирина АВТУШКО
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Прокопчанку безуспешно разыскивают вторую неделю. Фото: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Прокопчанку безуспешно разыскивают вторую неделю. Фото: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Прокопьевске с 3 ноября разыскивают 54-летнюю Светлану Карепову. Женщина ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Сообщение о поиске прокопчанки разместили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей официальной странице в соцсетях.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-карие.

Была одета в серое пальто, темно-синие джинсы, черные полусапожки.

При себе у женщины была вишневая сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просим звонить по телефону: 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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