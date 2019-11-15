Прокопчанку безуспешно разыскивают вторую неделю
В Прокопьевске с 3 ноября разыскивают 54-летнюю Светлану Карепову. Женщина ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Сообщение о поиске прокопчанки разместили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей официальной странице в соцсетях.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-карие.
Была одета в серое пальто, темно-синие джинсы, черные полусапожки.
При себе у женщины была вишневая сумка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просим звонить по телефону: 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU