Сергей Цивилев показал проект студенческого городка в Кемерове
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку культурно-образовательного комплекса на улице Ворошилова. Здесь уже начали забивать сваи под студенческий городок.
Как рассказал глава региона, строительством предусмотрено несколько объектов - интернат для учащихся филиала Московской государственной академии хореографии, филиал Московской государственной академии хореографии с учебным театром, общеобразовательный центр с бассейном филиала Центральной музыкальной академии при Московской государственной консерватории имени Чайковского и филиала Московской государственной академии хореографии, филиал Центральной музыкальной академии при Московской государственной консерватории имени Чайковского с концертным залом, интернат для учащихся филиала Центральной музыкальной академии, Высшая школа театрального и музыкального искусства, общежитие для студентов РГИСИ и многоквартирный жилой дом для преподавателей, жилой дом для артистов и специалистов, фондохранилище.
Строительство Культурно-образовательного комплекса на улице Ворошилова в Кемерове.Видео: Сергей Цивилев/vk.com
- Студенческий городок достроят в 2021 году, - сообщил Сергей Цивилев. - Ему понадобится название, и я предлагаю вам написать варианты названия в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU