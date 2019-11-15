Сергей Цивилев показал проект студенческого городка в Кемерове

15 Нояб. 09:18 2019-11-15T09:38:17+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку культурно-образовательного комплекса на улице Ворошилова. Здесь уже начали забивать сваи под студенческий городок.

Как рассказал глава региона, строительством предусмотрено несколько объектов - интернат для учащихся филиала Московской государственной академии хореографии, филиал Московской государственной академии хореографии с учебным театром, общеобразовательный центр с бассейном филиала Центральной музыкальной академии при Московской государственной консерватории имени Чайковского и филиала Московской государственной академии хореографии, филиал Центральной музыкальной академии при Московской государственной консерватории имени Чайковского с концертным залом, интернат для учащихся филиала Центральной музыкальной академии, Высшая школа театрального и музыкального искусства, общежитие для студентов РГИСИ и многоквартирный жилой дом для преподавателей, жилой дом для артистов и специалистов, фондохранилище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/743911" frameborder="0"></iframe> Строительство Культурно-образовательного комплекса на улице Ворошилова в Кемерове.Видео: Сергей Цивилев/vk.com

- Студенческий городок достроят в 2021 году, - сообщил Сергей Цивилев. - Ему понадобится название, и я предлагаю вам написать варианты названия в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU