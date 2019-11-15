2019-11-15T09:38:17+03:00
Общество

Сергей Цивилев показал проект студенческого городка в Кемерове

Он строится на улице Ворошилова [видео]
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments5
Сергей Цивилев показал проект студенческого городка в Кемерове. Фото: Сергей Цивилев/ vk.comСергей Цивилев показал проект студенческого городка в Кемерове. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com
Изменить размер текста:

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку культурно-образовательного комплекса на улице Ворошилова. Здесь уже начали забивать сваи под студенческий городок.

Как рассказал глава региона, строительством предусмотрено несколько объектов - интернат для учащихся филиала Московской государственной академии хореографии, филиал Московской государственной академии хореографии с учебным театром, общеобразовательный центр с бассейном филиала Центральной музыкальной академии при Московской государственной консерватории имени Чайковского и филиала Московской государственной академии хореографии, филиал Центральной музыкальной академии при Московской государственной консерватории имени Чайковского с концертным залом, интернат для учащихся филиала Центральной музыкальной академии, Высшая школа театрального и музыкального искусства, общежитие для студентов РГИСИ и многоквартирный жилой дом для преподавателей, жилой дом для артистов и специалистов, фондохранилище.

Строительство Культурно-образовательного комплекса на улице Ворошилова в Кемерове.Видео: Сергей Цивилев/vk.com

- Студенческий городок достроят в 2021 году, - сообщил Сергей Цивилев. - Ему понадобится название, и я предлагаю вам написать варианты названия в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе
Моцарт, Бах или Вивальди: На вокзалах Кузбасса зазвучат классические композиции
Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу после смены главного тренера
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения
В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет
В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу
В Шерегеш отправился первый в этом сезоне железнодорожный экспресс
Новокузнечанин обворовал соседа через балкон четвертого этажа
Кузбассовцев предостерегли выходить на лед водоемов
В Новокузнецке открылся большой ледовый каток
В Новокузнецке мошенники под видом МЧС обманули пенсионеров
В Кузбассе людей вынуждали пить воду из опасного колодца
Кузбассовец установил пиратские программы на 1,4 миллиона рублей и попал под суд
Кузбассовец под видом директора ограбил магазин
34 Деда Мороза одновременно спустятся с горы в Кузбассе
Кузбассовец оставил арендодателей без тепла
В Кузбассе назначен новый замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма
«Прошагай город»: студенты Кемерова нанесут на онлайн-карту все достопримечательности города
Из-за строительства автовокзала в Белове ограничили движение транспорта
Кузбасского спортсмена Александра Головина признали лучшим игроком четвертый раз за сезон
Подросток из Новокузнецка сломал спину в батутном центре
Администрация Кемерова изымет 12 квартир для муниципальных нужд
Прокопчанку безуспешно разыскивают вторую неделю
Банк УРАЛСИБ в Кемерово проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Кузбассе закрыли три объекта энергоремонтной компании из-за угрозы здоровью рабочих