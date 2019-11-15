34 Деда Мороза одновременно спустятся с горы в Кузбассе
30 ноября на горе Зеленой горнолыжного комплекса Шерегеш пройдет празднование всекузбасского Нового года. Официальный старт ему даст губернатор Сергей Цивилев.
По случаю празднования всекузбасского Нового года глава региона спустится на снегоходе с горы Зеленой в сопровождении 34 Дедов Морозов-лыжников. Они будут представлять все города и районы области.
«У подножия горы всех гостей ждет знакомство с новогодней бригадой хелперов и Дедом Морозом из Кузбасса, а также грандиозное шоу, в котором каждый зритель станет полноценным участником мероприятия», - сообщается на странице сообщества #вновыйгодвместе в Instagram.
Также в программе праздника значится выступление диджея в шапке-ушанке, танцевальный флешмоб, зеркальная фотозона, светодиодное шоу барабанщиков и уникальное проекционное шоу. А сразу после праздничной программы новогодний мобиль во главе с Дедом Морозом из Кузбасса отправится в «Новогодний марафон желаний». 1 декабря он сделает свою первую остановку в Таштаголе.
ИСТОЧНИК KP.RU