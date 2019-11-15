34 Деда Мороза одновременно спустятся с горы в Кузбассе

15 Нояб. 13:17 2019-11-15T16:22:40+03:00

30 ноября на горе Зеленой в Шерегеше отметят всекузбасский Новый год

Изменить размер текста: A A

30 ноября на горе Зеленой горнолыжного комплекса Шерегеш пройдет празднование всекузбасского Нового года. Официальный старт ему даст губернатор Сергей Цивилев.

По случаю празднования всекузбасского Нового года глава региона спустится на снегоходе с горы Зеленой в сопровождении 34 Дедов Морозов-лыжников. Они будут представлять все города и районы области.

«У подножия горы всех гостей ждет знакомство с новогодней бригадой хелперов и Дедом Морозом из Кузбасса, а также грандиозное шоу, в котором каждый зритель станет полноценным участником мероприятия», - сообщается на странице сообщества #вновыйгодвместе в Instagram.

Также в программе праздника значится выступление диджея в шапке-ушанке, танцевальный флешмоб, зеркальная фотозона, светодиодное шоу барабанщиков и уникальное проекционное шоу. А сразу после праздничной программы новогодний мобиль во главе с Дедом Морозом из Кузбасса отправится в «Новогодний марафон желаний». 1 декабря он сделает свою первую остановку в Таштаголе.

ИСТОЧНИК KP.RU