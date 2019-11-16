В Новокузнецке мошенники под видом МЧС обманули пенсионеров

16 Нояб. 05:28 2019-11-16T05:28:14+03:00

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В Новокузнецке пара пенсионеров стала жертвой мошенников. Представляясь сотрудниками МЧС злоумышленники платно установили пожилым людям пожарные извещатели.

С заявлением о мошенничестве по полицию обратился 71-летний горожанин и его супруга. По рассказу мужчины, в отсутствие жены к нему домой пришел неизвестный и представился сотрудником МЧС. Документы при этом он не предъявил. Злоумышленник уверил, что в квартире необходимо установить пожарные извещатели и без разрешения провел все монтажные работы. За два устройства он потребовал заплатить 8,6 тысяч рублей, а получив деньги скрылся.

-Когда через некоторое время домой вернулась супруга горожанина, она обратила внимание на то, что псевдо-пожарный не оставил инструкцию по эксплуатации извещателей. Женщина позвонила в МЧС, где ей порекомендовали обратиться в полицию, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мошеннику, которого сейчас разыскивают, грозит до двух лет тюрьмы. Полицейские предупреждают, что специалисты МЧС не устанавливают извещатели на коммерческой основе!

ИСТОЧНИК KP.RU