Кузбассовцев предостерегли выходить на лед водоемов

16 Нояб. 07:13 2019-11-16T07:13:11+03:00

Он еще непрочный и не может выдержать большую нагрузку

Изменить размер текста: A A

Главное управление МЧС России по Кемеровской области предостерегает жителей Кузбасса от выхода на лед. Он пока непрочный и представляет опасность.

В первую очередь предостережение специалистов касается любителей подледной рыбалки, которые стремятся за уловом, едва реки схватятся. Это может быть опасно, ведь еще прочный ночью лед днем нагревается от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и слабым.

До выхода на лед следует продумать маршрут движения по нему и возможное возвращение на берег. Необходимо избегать запорошенных снегом мест – здесь лед тонкий, поскольку нарастает медленней. Также тонкий лед в местах быстрых течений, выступающих на поверхность кустов и другой растительности, месте впадения родников или ручьев в реку. Также опасны места сброса в водоемы сточных вод и растопленного снега с городских улиц. Проверять лед на прочность лучше многократными ударами пешней или палкой, но ни в коем случае ударом ноги или прыжками – можно провалиться. Нежелательно выходить на лед в одиночку и в темное время суток.

Если Вы провалились под лед:

-Не стоит паниковать, делать резкие движения, необходимо стабилизировать дыхание.

-Нужно раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

-Нужно попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.

-Если лед выдержал, необходимо перекатиться на несколько метров от полыньи, а затем медленно ползти к берегу. Ползти нужно в ту сторону – откуда пришли, ведь лед там уже проверен на прочность.

ИСТОЧНИК KP.RU