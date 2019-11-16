Новокузнечанин обворовал соседа через балкон четвертого этажа

16 Нояб. 08:11 2019-11-16T08:11:00+03:00

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В Новокузнецке один из местных жителей стал жертвой квартирного вора. Злоумышленник проник в квартиру, расположенную на четвертом этажа, через балкон.

С заявлением о пропаже из квартиры ценных вещей к полицейским обратился 37-летний горожанин. По словам мужчины, неизвестный похитил телевизор, микроволновую печь, пылесос и ванную общей стоимостью около 10 тысяч рублей.

Подозреваемого удалось задержать в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им 27-летний бывший сосед потерпевшего, которого уже не раз привлекали к уголовной ответственности.

-Узнав об оставленных вещах, он предположил, что они не нужны владельцам в новом жилище, поэтому решил их похитить. Злоумышленник через балкон проник в помещение, расположенное на 4 этаже, и вынес оттуда найденное имущество, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу, а против грабителя возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU