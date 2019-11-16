16 Нояб. 09:05 2019-11-16T09:05:24+03:00

В Шерегеш отправился первый в этом сезоне железнодорожный экспресс. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com

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В субботу, 16 ноября, из Новокузнецка в сторону горнолыжного курорта Шерегеш выехал первый в этом сезоне железнодорожный экспресс. Его пассажиром стал и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В своем официальном аккаунте в соцсетях глава региона отметил удобство транспорта. Здесь есть крепления для горнолыжного снаряжения, возможность воспользоваться вайфаем и зарядить мобильные устройства.

«Открытие горнолыжного сезона для кузбассовцев - настоящий праздник. Он начался еще на перроне с песен и танцев и продолжился в поезде, - написал Сергей Цивилев. - Прошёл по вагонам, пообщался с пассажирами. Поездкой в экспрессе они довольны, все с нетерпением ждут торжественного открытия сезона. Приглашаю всех, до встречи на горе Зеленая!».

ИСТОЧНИК KP.RU