2019-11-16T10:25:28+03:00
Общество

В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет

Синоптики дали прогноз погоды на последний выходной день
Ирина АВТУШКО
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В воскресенье в Кузбассе резко потеплеетВ воскресенье в Кузбассе резко потеплеетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье в Кузбассе. Ожидается, что в последний выходной день на улице резко потеплеет.

В ночь на воскресенье, 17 ноября, по региону ожидается -22…-27 градусов, а местами до -16…-21, днем воздух прогреется до -7…-12 градусов. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, небольшой, а местами умеренный снег, днем мокрый снег. Также местами ожидаются метели и поземки, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью в воскресенье прогнозируется -23…-25 градусов, днем температура повысится до -7…-9 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, а днем умеренный. На дорогах будут наблюдаться поземка и гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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