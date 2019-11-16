В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет

16 Нояб. 10:25 2019-11-16T10:25:28+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье в Кузбассе. Ожидается, что в последний выходной день на улице резко потеплеет.

В ночь на воскресенье, 17 ноября, по региону ожидается -22…-27 градусов, а местами до -16…-21, днем воздух прогреется до -7…-12 градусов. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, небольшой, а местами умеренный снег, днем мокрый снег. Также местами ожидаются метели и поземки, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью в воскресенье прогнозируется -23…-25 градусов, днем температура повысится до -7…-9 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, а днем умеренный. На дорогах будут наблюдаться поземка и гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU