2019-11-16T13:56:22+03:00
Общество

Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения

16 ноября градоначальнику исполнилось 44 года
Ирина АВТУШКО
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Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения. Фото: Илья Середюк/ vk.comМэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения. Фото: Илья Середюк/ vk.com
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16 ноября свой день рождения отмечает глава города Кемерова Илья Середюк. Ему исполнилось 44 года.

Илья Середюк родился в Кемерове в 1975 году. Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области консультантом управления промышленности, транспорта и связи, а после – советником первого заместителя губернатора. В период с 1999 по 2003 годы занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. Затем был назначен начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, а в 2006 году - заместителем главы города Кемерово. Спустя пять лет Илья Середюк занял пост главы Кемеровского района, а в 2015 году был назначен замгубернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии.

Весной 2016 года решением Горсовета народных депутатов назначен врио главы города Кемерово, а в сентября после выборов официально утвержден на эту должность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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