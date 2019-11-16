По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе
В Алтайском крае в субботу, 16 ноября, на трассе загорелся рейсовый автобус с пассажирами, сообщили в региональном ГУ МВД. Он двигался из Белокурихи в Кузбасс.
Полицейские Бийска проводят проверку по факту возгорания рейсового автобуса, который ехал с пассажирами из курорта Белокуриха в Междуреченск. Инцидент произошел в четыре утра на дороге Бийск-Целинное недалеко от поселка Первомайское.
После сигнала о возгорании правоохранители незамедлительно прибыли на место. У тому времени водитель автобуса успел высадить из салона 20 находящихся там пассажиров. Полицейские разместили их на ближайшей заправке, куда был направлен из Белокурихи запасной автобус. Возгорания локализовали прибывшие сотрудники МЧС.
-В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в ГУ МВД Алтайского края. - В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, назначены экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU