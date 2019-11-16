2019-11-16T14:35:10+03:00
Происшествия

По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе

Инцидент произошел в Алтайском крае
Ирина АВТУШКО
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По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краюПо пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
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В Алтайском крае в субботу, 16 ноября, на трассе загорелся рейсовый автобус с пассажирами, сообщили в региональном ГУ МВД. Он двигался из Белокурихи в Кузбасс.

Полицейские Бийска проводят проверку по факту возгорания рейсового автобуса, который ехал с пассажирами из курорта Белокуриха в Междуреченск. Инцидент произошел в четыре утра на дороге Бийск-Целинное недалеко от поселка Первомайское.

После сигнала о возгорании правоохранители незамедлительно прибыли на место. У тому времени водитель автобуса успел высадить из салона 20 находящихся там пассажиров. Полицейские разместили их на ближайшей заправке, куда был направлен из Белокурихи запасной автобус. Возгорания локализовали прибывшие сотрудники МЧС.

-В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в ГУ МВД Алтайского края. - В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, назначены экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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