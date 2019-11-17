В Новокузнецке пройдет городская ярмарка ко Дню матери

СЕГОДНЯ 04:04 2019-11-17T04:04:01+03:00

На Площади общественных мероприятий будет работать более 70 торговых точек

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В преддверии Дня матери в Новокузнецке на Площади общественных мероприятий пройдет ярмарка. Более чем в 70 торговых точках будут представлены продовольственные и непродовольственные товары.

Как рассказали в администрации города, универсальная городская ярмарка будет организована в пятницу, 22 ноября. Свою продукцию представят предприятия Алтайского края и крупных городов и районов Кузбасса. Горожане смогут приобрести в одном месте хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, колбасы, молочные продукты, растительное масло, кондитерские изделия, яйцо куриное, мясо говядины, свинины и птицы, индейку, живую и свежемороженую рыбу, рыбопродукты, продукцию консервации, фрукты, овощи, мед, сухофрукты.

Также на ярмарке будут представлены непродовольственные товары, семена, валенки, унты, изделия из верблюжьей шерсти и др.

ИСТОЧНИК KP.RU