2019-11-17T06:28:38+03:00
Происшествия

Рецидивист-наркоман из Кемерова ограбил пункт приема металла

Украденное он сдал в другой пункт
Екатерина РОМАНОВА
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Рецидивист-наркоман из Кемерова ограбил пункт приема металлаРецидивист-наркоман из Кемерова ограбил пункт приема металлаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Обокрал один пункт приема металла и сдал похищенное в другой: рецидивист-наркоман разработал прекрасную, по его мнению, схему, но она не сработала.

Работник одного из пунктов приема цветных металлов обратился в полицию с заявлением, что их точку ограбили. Неизвестные вскрыли замок и похитили медный лом общей массой 20 килограммов. В общей сложности сумма причиненного ущерба составила более трех тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что грабитель сначала взломал навесной замок, а затем проник в помещение и совершил кражу. А вскоре задержали и самого подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель – неоднократно судимый наркозависимый 37-летний мужчина. Он признался, что украденный металлолом сдал в другой пункт приема, а деньги потратил.

- Следователем отдела полиции «Кировский» УМВД России по ороду Кемерово в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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