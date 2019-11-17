2019-11-17T07:56:47+03:00
Происшествия

Шалость удалась: игравшие со спичками дети подожгли многоквартирный дом в Кузбассе

Пламя успели вовремя потушить
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Шалость удалась: игравшие со спичками дети подожгли многоквартирный дом в Кузбассе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Шалость удалась: игравшие со спичками дети подожгли многоквартирный дом в Кузбассе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

В Кузбассе игравшие со спичками дети подожгли многоквартирный дом. К счастью, пламя удалось вовремя потушить.

Шалость с огнем детей – такова предварительная причина пожара в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице 1 мая в Киселевске. Вовремя потушить огонь удалось благодаря бдительности соседей. Жильцы сразу же вызвали специалистов пожарной службы. Сигнал поступил в субботу, 16 ноября, в 15.04, а возгорание полностью ликвидировали уже в 15.30.

– На место были направлены пожарные расчеты: одиннадцать человек и три единицы техники. На момент прибытия в подъезде наблюдалось задымление. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы по лестничным маршам вывели из задымленного подъезда четырех человек, медицинская помощь им не потребовалась. Еще три человека эвакуировались на свежий воздух самостоятельно, – сообщают в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Отметим, позже выяснилось, что очаг пожара возник в подсобном помещении на четвертом этаже. Там на площади несколько квадратных метров сгорел строительный мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе за день выпала десятидневная норма осадков
«ДТП и не одно»: на кузбасской трассе образовалась пробка
Три ребенка из Кузбасса стали героями программы на центральном телеканале
В Кемерове открылась усадьба Деда Мороза
Снежно и скользко: какой будет погода 18 ноября в Кузбассе
Два автомобиля сгорели ночью в Кемерове
Новокузнечане жалуются на ужасное состояние городской больницы
Рабочий получил ожоги при пожаре в кузбасском поселке
В Кузбассе жителей одного из поселков переселили в новые квартиры
Новокузнечанин попал под следствие после бурной вечеринки
В Кузбассе на горе Югус появилась пушка для искусственного оснежения
Рецидивист-наркоман из Кемерова ограбил пункт приема металла
Кемеровские врачи начали лечить детей с острым лейкозом
В Новокузнецке пройдет городская ярмарка ко Дню матери
По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе
Моцарт, Бах или Вивальди: На вокзалах Кузбасса зазвучат классические композиции
Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу после смены главного тренера
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения
В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет
В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу