СЕГОДНЯ 07:56 2019-11-17T07:56:47+03:00

Шалость удалась: игравшие со спичками дети подожгли многоквартирный дом в Кузбассе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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В Кузбассе игравшие со спичками дети подожгли многоквартирный дом. К счастью, пламя удалось вовремя потушить.

Шалость с огнем детей – такова предварительная причина пожара в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице 1 мая в Киселевске. Вовремя потушить огонь удалось благодаря бдительности соседей. Жильцы сразу же вызвали специалистов пожарной службы. Сигнал поступил в субботу, 16 ноября, в 15.04, а возгорание полностью ликвидировали уже в 15.30.

– На место были направлены пожарные расчеты: одиннадцать человек и три единицы техники. На момент прибытия в подъезде наблюдалось задымление. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы по лестничным маршам вывели из задымленного подъезда четырех человек, медицинская помощь им не потребовалась. Еще три человека эвакуировались на свежий воздух самостоятельно, – сообщают в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Отметим, позже выяснилось, что очаг пожара возник в подсобном помещении на четвертом этаже. Там на площади несколько квадратных метров сгорел строительный мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU