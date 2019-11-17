2019-11-17T08:23:48+03:00
Происшествия

Новокузнечанин попал под следствие после бурной вечеринки

Молодому человеку не хотелось идти пешком, и он решился на преступление
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин попал под следствие после бурной вечеринкиНовокузнечанин попал под следствие после бурной вечеринкиФото: Андрей КАРА
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20-летний новокузнечанин так расслабился на вечеринке, что не захотел идти домой пешком. Желание доехать с ветерком толкнуло его на преступление: молодой человек попытался украсть автомобиль.

Молодой новокузнечанин хорошо провел время на вечеринке, а когда отправила домой, решил, что пешком добираться долго. Тогда он заметил припаркованный отечественный автомобиль и разбил в нем стекло. Мужчина сел в машину и попытался завести ее без ключа. Ему не удалось сделать это, и тогда он отправился домой пешком.

Утром владелец автомобиля ВАЗ-2109 обнаружил разбитое стекло и поврежденный замок зажигания. Поняв, что кто-то пытался угнать машину, мужчина обратился в полицию. Злоумышленника вскоре установили и задержали. Как оказалось, 20-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, - об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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