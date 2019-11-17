Рабочий получил ожоги при пожаре в кузбасском поселке

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-17T09:25:59+03:00

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Вечером в субботу в Таштагольском районе произошел пожар, при котором один человек получил ожоги. Огонь распространялся про цеху по производству пеллет.

Сигнал о том, что горит производственное здание на улице Станционнной в поселке Калары поступил в 22:20. На место незамедлительно выехали восемь человек и две единицы техники. Как оказалось, пожар начался в цехе, где производят пеллеты – специальные гранулы, которые используются в котельных коммунального хозяйства и частного сектора.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, локализовать пожар удалось в 22:50, а полностью ликвидировать лишь в 23:40. Причину и обстоятельства начала пожара предстоит выяснить специалистам.

В администрации Таштагольского района уточнили, что при пожаре пострадал рабочий: он получил термический ожог лица первой степени. Мужчину доставили в больницу и оказали необходимую помощь. После этого пострадавшего отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU