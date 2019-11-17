Два автомобиля сгорели ночью в Кемерове

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-17T11:06:15+03:00

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Ночной пожар уничтожил две иномарки, припаркованные в одном из дворов города Кемерово. От огня также пострадали еще два автомобиля, которые стояли по соседству.

Кемеровчане делятся в соцсетях фотографиями с последствиями пожара, который произошел во дворе дома №14 на Московском проспекте. Здесь в четвертом часу ночи загорелись два автомобиля. Сигнал же о пожаре поступил на пульт диспетчера в 03.39. на место тут же выдвинулись две единицы техники и семь человек. Уже в 03.47 пожар был полностью ликвидирован.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, два автомобиля марки Nissan – Juke и Murano – обгорели внутри и снаружи. Еще два соседних автомобиля пострадали немного меньше: у них обгорело лакокрасочное покрытие. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

В свою очередь, местные жители уверены: пожар начался из-за поджога, а вот кто именно его мог совершить и по какой причине, не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU