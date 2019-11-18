2019-11-18T04:42:48+03:00
Общество

Юных кузбассовцев лишили снежных горок

Места катаний безжалостно засыпали песком
Екатерина РОМАНОВА
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Юных кузбассовцев лишили снежных горок. ФОТО: отдел пропаганды Новокузнецкого района.Юных кузбассовцев лишили снежных горок. ФОТО: отдел пропаганды Новокузнецкого района.
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Юные жители Новокузнецкого района остались без любимого зимнего развлечения – катания с горок. Сотрудники полиции заметили, как дети катаются со склона возле проезжей части, и ликвидировали его.

Борьбу со стихийными и опасными горками начали сотрудники ГИБДД. Так, в Новокузнецком районе во время патрулирования экипаж ДПС обратил внимание на нескольких школьников. Те, забравшись на склон около дороги вблизи поселка Ерунаково, спускались с него, словно со снежной горы.

Сотрудники полиции провели с детьми беседу, убедились в том, что школьники не планируют возобновлять опасные забавы, и после этого обратились в администрацию Красулинского района. Как сообщает отдел пропаганды Новокузнецкого района, дорожные службы прибыли оперативно и обработали спуск противогололедными материалами.

Сотрудники полиции призывают кузбассовцев сообщать о местах несанкционированных снежных спусков и опасных мест катания детей. А также рекомендуют объяснить детям об опасности таких развлечений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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