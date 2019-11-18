СЕГОДНЯ 06:59 2019-11-18T06:59:46+03:00

В Кузбассе разыскивают жителя Алтайского края и его сына. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.

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Житель Алтайского края не хочет, чтобы его сын жил вместе со своей матерью. Мужчина увез ребенка в неизвестном направлении. Стражи порядка не исключают, что в Кузбасс.

35-летний Сергей Молоков после решения суда о проживании его сына, Ивана Подчасова (Молокова) с матерью, решил сделать по-своему. Он взял сына и уехал в неизвестном направлении. В настоящее время он препятствует возвращению ребенка домой, а их местонахождение остается неизвестным.

Если вам известно, где могут находиться Сергей Молоков и его сын Иван, сообщите об этом в отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Кемеровской области.

Сделать это можно по телефону: (3842) 77-85-83.

ИСТОЧНИК KP.RU