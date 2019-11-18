Кузбассовцы уходили от погони на украденной иномарке
Трое кузбассовцев угнали автомобиль в Новосибирске и пытались скрыться от погони на украденной иномарке.
Мужчины приехали в другой регион специально для похищения автомобиля: они заготовили бензопилу, перчатки, рацию и отмычки. При помощи этого оборудования они сломали замок на гараже, завели машину и отправились домой.
Владелец иномарки вовремя обратился в полицию. Сотрудники ведомства по горячим следам поймали похитителей, которые пытались оторваться от преследования на трассе, соединяющей области.
Угонщиками оказались трое жителей Кемерова, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Они похищали машины, надеясь их перепродать.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование. Сотрудники полиции проверяют причастность задержанных к аналогичным преступным эпизодам, совершенным в Новосибирске и других регионах, - сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU