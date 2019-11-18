2019-11-18T08:04:31+03:00
Происшествия

Кузбассовцы уходили от погони на украденной иномарке

Они приехали в Новосибирск специально для совершения угона
Яна ПОПОВА
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Кузбассовцы уходили от погони на уграденной иномаркеКузбассовцы уходили от погони на уграденной иномаркеФото: Евгения ГУСЕВА
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Трое кузбассовцев угнали автомобиль в Новосибирске и пытались скрыться от погони на украденной иномарке.

Мужчины приехали в другой регион специально для похищения автомобиля: они заготовили бензопилу, перчатки, рацию и отмычки. При помощи этого оборудования они сломали замок на гараже, завели машину и отправились домой.

Владелец иномарки вовремя обратился в полицию. Сотрудники ведомства по горячим следам поймали похитителей, которые пытались оторваться от преследования на трассе, соединяющей области.

Угонщиками оказались трое жителей Кемерова, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Они похищали машины, надеясь их перепродать.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование. Сотрудники полиции проверяют причастность задержанных к аналогичным преступным эпизодам, совершенным в Новосибирске и других регионах, - сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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