2019-11-18T08:30:15+03:00
Общество

Кузбассовец отдал Infinity, чтобы оплатить моральный ущерб пострадавшим

Перед этим мужчина два года провел в колонии-поселении
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец отдал Infinity, чтобы оплатить моральный ущерб пострадавшим. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.Кузбассовец отдал Infinity, чтобы оплатить моральный ущерб пострадавшим. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.
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Житель города Новокузнецка сел пьяным за руль и устроил ДТП, в котором погиб человек, а еще двое получили травмы. Отбыв наказание, мужчина сам отдал приставам автомобиль, чтобы погасить моральный вред потерпевшим.

Новокузнечанин управлял автомобилем, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другим автомобилем. Два человека получили серьезные травмы, и еще один скончался в больнице после ДТП.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В пользу потерпевших он должен был выплатить 1,237 миллиона рублей. Новокузнечанин часть этой суммы выплатил благодаря заработной плате, которую он получал, работая при колонии-поселении. Когда же срок наказания истек, мужчина сам приехал к приставам и отдал им автомобиль Infinity М35.

Машина будет продана, а все средства уйдут на погашение долга, - об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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