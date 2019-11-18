Кузбассовец отдал Infinity, чтобы оплатить моральный ущерб пострадавшим
Житель города Новокузнецка сел пьяным за руль и устроил ДТП, в котором погиб человек, а еще двое получили травмы. Отбыв наказание, мужчина сам отдал приставам автомобиль, чтобы погасить моральный вред потерпевшим.
Новокузнечанин управлял автомобилем, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другим автомобилем. Два человека получили серьезные травмы, и еще один скончался в больнице после ДТП.
Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В пользу потерпевших он должен был выплатить 1,237 миллиона рублей. Новокузнечанин часть этой суммы выплатил благодаря заработной плате, которую он получал, работая при колонии-поселении. Когда же срок наказания истек, мужчина сам приехал к приставам и отдал им автомобиль Infinity М35.
Машина будет продана, а все средства уйдут на погашение долга, - об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU