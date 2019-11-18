2019-11-18T10:42:54+03:00
Спорт

Полшага до победы: волейбольный «Кузбасс» вышел в финал четырех Кубка России

Следующие игры пройдут в Москве 25 и 26 декабря.
Яна ПОПОВА
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ВК «Кузбасс» вышел в «Финал Четырех» Кубка России. ФОТО: ВК "Кузбасс"ВК «Кузбасс» вышел в «Финал Четырех» Кубка России. ФОТО: ВК "Кузбасс"
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Спортсмены ВК «Кузбасса» вышли в финал четырех Кубка России. Встречи пройдут в Москве 25 и 26 декабря.

В полуфинале, который прошел в Белгороде, волейболисты из Кузбасса одержали две победы из трех в своей группе. Это обеспечило им путь в финал Кубка.

В первом матче, прошедшем в пятницу, 15 ноября, «Кузбасс» встретился с нижегородцами и обошел их со счетом 3:0. С таким же результатом спортсмены из Кемеровской области обыграли белгородцев. Только в последней игре, которая прошла в воскресенье, 17 ноября, «Кузбасс» проиграл «Уралу» с результатом 2:3.

- Начало чемпионата для нас получилось сложным, хотя и удачным. Мы начали чемпионат играми против сильных соперников, где задействовали стартовую шестерку, на которую делаем упор. Сегодня, так как команда все еще в процессе становления, мы использовали возможность, чтобы подключить всех игроков и в дальнейшем рассчитывать на них, - комментирует главный тренер ВК «Кузбасс» Георге Крету.

Отметим, в финал четырех прошли лидеры трех групп: «Кузбасс», казанский и питерский «Зениты», а также хозяева площадки - московское «Динамо», которое было освобождено от полуфинальных состязаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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