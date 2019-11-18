2019-11-18T09:37:21+03:00
Происшествия

С резаком на сокамерника: осужденный совершил преступление, будучи в колонии

Он еще раз предстанет перед судом
Екатерина РОМАНОВА
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С резаком на сокамерника: осужденный совершил преступление, будучи в колонииС резаком на сокамерника: осужденный совершил преступление, будучи в колонииФото: Михаил ФРОЛОВ
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37-летний мужчина, который находится в местах лишения свободы, проведет за решеткой больше времени, чем предполагалось. Находясь в местах лишения свободы, он напал на своего сокамерника.

Нахождение в местах лишения свободы не удержало 37-летнего мужчины от совершения еще одного преступления. В январе 2019 года между ним и сокамерником произошел конфликт. Сокамерник заявил, что сообщит сотрудникам колонии о якобы нарушении режима. 37-летний заключенный рассердился и несколько раз ударил его металлическим резаком по шее и телу. Очевидцы тут же позвали на помощь сотрудников колонии, и те доставили потерпевшего в медицинскую часть.

- Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, - отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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