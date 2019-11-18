2019-11-18T10:13:44+03:00
Происшествия

Нотариус помогала директору кузбасского дома-интерната обирать стариков

За совершенное преступление нотариуса лишили свободы условно
Екатерина РОМАНОВА
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Нотариус помогала директору кузбасского дома-интерната обирать стариковНотариус помогала директору кузбасского дома-интерната обирать стариковФото: Сергей ГАПОН
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57-летняя нотариус на год условно лишилась свободы. Она помогала директору дома-интерната для престарелых и инвалидов получать право распоряжаться пенсиями постояльцев – без их ведома.

В общей сложности следствие доказало пять эпизодов превышения полномочий, при этом в двух случаях пострадавшие – недееспособные люди. Как оказалось нотариус оформляла доверенности в отсутствии самих пожилых людей и их представителей. Директор же дома-интерната получала право представлять интересы пациентов в организациях, которые занимаются начислением пенсий и других выплат. За оформление доверенностей нотариус получала денежное вознаграждение. А директор получила возможность похитить со счетов пациентов более 1,3 миллиона рублей.

О мошенничестве директора узнали сотрудники УФСБ России по Кемеровской области, а в ходе расследования стало известно и о причастности нотариуса. Нотариус со следствием не сотрудничала и вину не признала.

- Приговором суда нотариусу назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с запретом два года занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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