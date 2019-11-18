В Мысках 15-летний подросток избил взрослого мужчину

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-18T10:50:29+03:00

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В Мысках 15-летний подросток совершил разбойное нападение на мужчину. Сначала он избил, а потом ограбил его.

Весной этого года юный горожанин на улице распивал спиртное вместе с компанией приятелей. К нему подошел 34-летний мужчина, который был нетрезв, и попросил закурить. Однако сделал это с применением ругательств, что не понравилось подростку. В ответ тот ударил незнакомца ногой и кулаком по голове. После этого мужчина извинился, а компания предложила ему в качестве примирения купить им еще спиртного. Вместе они пошли в магазин, где обвиняемый увидел у нового знакомого банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты.

-Во время употребления алкоголя обвиняемый потребовал у мужчины отдать ему банковскую карту, тот ответил отказом. Тогда подросток избил потерпевшего и забрал у него из кармана банковскую карту. Затем вся компания с места преступления скрылась, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

О произошедшем потерпевший рассказал полиции, подростка задержали. С карты он успел потратить восемь тысяч рублей. Теперь дальнейшую судьбу юного злоумышленника определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU