Пенсионный фонд Кузбасса предупреждает пенсионеров о мошенничестве

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-18T11:29:45+03:00

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Отделение Пенсионного фонда Кузбасса предупреждает пенсионеров о новой схеме мошенничества. Пожилым людям злоумышленники обещают надбавки к пенсии.

Специалисты учреждения начали получать от пенсионеров одинаковые заявления, словно под копирку. При этом подавали их жители разных городов. Подобная схема, по словам специалистов ПФР, действовала в 2018 и начале 2019 года, когда лже-юристы обещали пенсионерам «выбить» надбавку к пенсии в обмен на денежное вознаграждение. Сумма варьировалась от восьми до 15 тысяч рублей.

-Тексты обращений оформлялись с многочисленными ошибками, в том числе, в личных данных заявителя. Ссылки на законодательные акты в заявлениях часто вообще не относились к существу вопроса, - рассказывает заместитель управляющего ОПФР по Кемеровской области Ольга Фалалеева. - В итоге специалисты управлений Пенсионного фонда, перепроверив все пенсионные дела заявителей, ни в одном из них не обнаружили ошибок при начислении пенсий, а также оснований для ее увеличения.

В недавних заявлениях тоже есть ошибки, а значит, документы составлены халатно. Пенсионеры же их порой даже не читают, думая лишь о получении несуществующих надбавок. В учреждении напоминают, что консультации в фонде можно получить бесплатно, не прибегая к помощи недобросовестных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU