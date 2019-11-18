2019-11-18T11:41:10+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Борис Листов принял участие в совещании Председателя Правительства Российской Федерации о развитии сельских территорий

Оно направлено на улучшение качества жизни жителей села в рамках реализации национальных проектов.
Яков КРЫМСКИЙ
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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов принял участие в совещании под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева по вопросу «О ходе мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села в рамках реализации национальных проектов».

В мероприятии, которое состоялось 13 ноября в селе Санниково Алтайского края, приняли участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств, главы регионов.

По словам Дмитрия Медведева, не исключено, что финансирование госпрограммы развития сельских территорий может быть увеличено. «На 2020 год на госпрограмму в федеральном бюджете мы заложили около 36 млрд рублей. Посмотрим, как будет идти работа по этой программе <...>, в случае, если все будет развиваться успешно, тогда дополнительные средства добавим в следующем году на реализацию программы», — заявил Медведев. Премьер-министр также пояснил: «Вообще, реализация программы принесет пользу только в том случае, если будут конкретные результаты, они тоже нам понятны — это новые фельдшерско-акушерские пункты, новые врачебные лаборатории, новые мобильные медицинские комплексы, новые школы, новые детские сады, отремонтированные дома культуры».

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