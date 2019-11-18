СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-18T15:45:15+03:00

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Долгожданное тепло совсем скоро сменится крепкими морозами - на неделе в Кузбассе похолодает до -35. Неблагоприятный прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник днем температура все еще будет комфортной - в пределах -2… -7 градусов, местами до -14. А вот ночью ударят нешуточные морозы - столбики термометров опустятся до отметки -21… -26 градусов, местами до -31. Днем пройдут осадки в виде небольшого снега, мокрого снега, метелей, на дорогах ожидается гололедица.

В среду днем синоптики прогнозируют 18-23 градуса мороза, по югу немного теплее - от 8 до 13 градусов со знаком минус. Ночью похолодает до -25… -30, местами до -18… -23. В некоторых районах ожидается небольшой снег.

В четверг термометры покажут практически те же значения, что и накануне, - от 17 до 23 градусов мороза, зато ночью похолодает до -22… -27, местами до -30… -35. По области пройдет слабый снег. Последний рабочий день утешительными прогнозами тоже не порадует: днем ожидается -20… -25, ночью - от 22 до 27 градусов мороза, местами -30… -35. В эти сутки также местами будет наблюдаться слабый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU