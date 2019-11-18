2019-11-18T15:49:02+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса подменила сбережения пенсионера-инвалида на купюры «банка приколов»

Злоумышленница присвоила 85 тысяч рублей
Ирина АВТУШКО
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Жительница Кузбасса подменила сбережения пенсионера-инвалида на купюры «банка приколов»Жительница Кузбасса подменила сбережения пенсионера-инвалида на купюры «банка приколов»Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе женщина коварно обманула пожилого инвалида. Она заменила его сбережения купюрами «банка приколов».

О краже денежных средств в полицию сообщил 69-летний житель Киселевска. Мужчина сообщил о краже у него 85 тысяч рублей. Как выяснилось, из-за заболевания ног пенсионер не может самостоятельно передвигаться, поэтому с мелкими бытовыми делами ему помогала 59-летняя соседка. Женщина покупала продукты и лекарства на деньги, которые давал ей мужчина.

В какой-то момент горожанка перестала посещать инвалида, тогда он попросил свою бывшую жену сходить в магазин и дал ей пять тысяч рублей. Однако вернувшись из магазина, женщина сообщила, что купюра является сувенирной. После проверки сбережений мужчина обнаружил, что и остальные купюры были ненастоящими.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Она призналась в преступлении и пояснила, что узнала, где хозяин хранит сбережения, и ежемесячно подкладывала сувенирные купюры взамен настоящих, которые похищала и тратила.

Сейчас уголовное дело в отношении злоумышленницы рассматривается в суде. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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