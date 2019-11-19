2019-11-19T05:47:57+03:00
Общество

Сотни кузбасских чиновников нарушали закон о госзакупках

За девять месяцев выявили 1140 нарушений закона
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Сотни кузбасских чиновников нарушали закон о госзакупкахСотни кузбасских чиновников нарушали закон о госзакупкахФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Протесты, привлечение к дисциплинарной и административной ответственности, рассмотрение вопроса о возбуждении уголовных дел - таковы результаты прокурорской проверки за исполнением законодательства в сфере закупок.

За девять месяцев прокуратура выявила 1140 нарушений закона о контрактной системе в сфере закупок. Как оказалось, кузбасские чиновники массово нарушали закон. Так, в Юрге управление ЖКХ города заключило два контракта на ремонт водопроводных колодцев, искусственно раздробив общий объем услуг.

В Ленинске-Кузнецком главврач больницы не выплатил обществу с ограниченной ответственностью 440,5 тысячи рублей по госконтракту. Лишь после вмешательства прокуратуры деньги были выплачены, а также был назначен штраф - 30 тысяч рублей.

В Новокузнецке руководство одной из школ также нарушило закон о госзакупках. В результате директору внесено представление, к дисциплинарной ответственности привлекли одного человека.

Всего же прокуратура зафиксировала 1140 нарушений закона. При этом внесено 10 протестов на незаконные правовые акты, направлено 5 исков в суд. К дисциплинарной ответственности привлекли 227 лиц, к административной - 81 лицо. Еще шесть материалов направлено в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове 20 пожарных тушили дом, баню и гараж
Россельхозбанк успешно разместил выпуск 4-летних биржевых облигации на 5 миллиардов рублей со ставкой купона 7 процентов
Стала известна судьба кемеровского ТЦ «Радуга»
В Новокузнецке пропал мужчина с несвязной речью
Жительница Кузбасса подменила сбережения пенсионера-инвалида на купюры «банка приколов»
Россельхозбанк принял участие в проведении Всемирного дня качества в России
Кемеровское предприятие сбрасывало в реку грязные канализационные стоки
На неделе в Кузбассе похолодает до -35
Борис Листов принял участие в совещании Председателя Правительства Российской Федерации о развитии сельских территорий
Пенсионный фонд Кузбасса предупреждает пенсионеров о мошенничестве
В Мысках 15-летний подросток избил взрослого мужчину
Максим Любомудров рассказал, как Россельхозбанк делает семьи фермеров успешными
Нотариус помогала директору кузбасского дома-интерната обирать стариков
С резаком на сокамерника: осужденный совершил преступление, будучи в колонии
Штурмовая лестница помогла спасти 90-летнюю кемеровчанку
Полшага до победы: волейбольный «Кузбасс» вышел в финал четырех Кубка России
Кузбассовец отдал Infinity, чтобы оплатить моральный ущерб пострадавшим
Вандал из Кузбасса повредил скульптуру в московском метро
Кузбассовцы уходили от погони на украденной иномарке
В Кузбассе разыскивают жителя Алтайского края и его сына
Неудачный дрифт: пируэты на кольце в Кемерове привели к аварии
7400 преступлений раскрыли за год кузбасские участковые
Мэр Кемерова проверил работу коммунальщиков
Юных кузбассовцев лишили снежных горок
Автолюбитель оставил без света улицу в Новокузнецке
В Кузбассе за день выпала десятидневная норма осадков