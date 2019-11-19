Сотни кузбасских чиновников нарушали закон о госзакупках

СЕГОДНЯ 04:28 2019-11-19T05:47:57+03:00

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Протесты, привлечение к дисциплинарной и административной ответственности, рассмотрение вопроса о возбуждении уголовных дел - таковы результаты прокурорской проверки за исполнением законодательства в сфере закупок.

За девять месяцев прокуратура выявила 1140 нарушений закона о контрактной системе в сфере закупок. Как оказалось, кузбасские чиновники массово нарушали закон. Так, в Юрге управление ЖКХ города заключило два контракта на ремонт водопроводных колодцев, искусственно раздробив общий объем услуг.

В Ленинске-Кузнецком главврач больницы не выплатил обществу с ограниченной ответственностью 440,5 тысячи рублей по госконтракту. Лишь после вмешательства прокуратуры деньги были выплачены, а также был назначен штраф - 30 тысяч рублей.

В Новокузнецке руководство одной из школ также нарушило закон о госзакупках. В результате директору внесено представление, к дисциплинарной ответственности привлекли одного человека.

Всего же прокуратура зафиксировала 1140 нарушений закона. При этом внесено 10 протестов на незаконные правовые акты, направлено 5 исков в суд. К дисциплинарной ответственности привлекли 227 лиц, к административной - 81 лицо. Еще шесть материалов направлено в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU