Россельхозбанк успешно разместил выпуск 4-летних биржевых облигации на 5 миллиардов рублей со ставкой купона 7 процентов

СЕГОДНЯ 06:12 2019-11-19T06:12:18+03:00

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15 ноября 2019 г. успешно завершилось размещение выпуска 4-летних биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-10Р в объеме 5 миллиардов рублей.

Книга заявок по выпуску была открыта 06 ноября 2019 г. с ориентиром по ставке купона 7,0 – 7,10 процентов годовых. В ходе бук-билдинга было подано более 40 заявок от всех групп инвесторов: банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также частных лиц. Финальная ставка полугодового купона была определена на уровне 7,00 процентов годовых, что соответствует нижней границе ценового диапазона. Зафиксированная ставка купона стала самой низкой за всю историю заимствований Банка.

Организатором и агентом по размещению Россельхозбанк выступил самостоятельно.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в Третий котировальный список Московской Биржи.

Партнерский материал.