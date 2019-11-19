2019-11-19T06:12:18+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк успешно разместил выпуск 4-летних биржевых облигации на 5 миллиардов рублей со ставкой купона 7 процентов

Организатором и агентом по размещению Россельхозбанк выступил самостоятельно.
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

15 ноября 2019 г. успешно завершилось размещение выпуска 4-летних биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-10Р в объеме 5 миллиардов рублей.

Книга заявок по выпуску была открыта 06 ноября 2019 г. с ориентиром по ставке купона 7,0 – 7,10 процентов годовых. В ходе бук-билдинга было подано более 40 заявок от всех групп инвесторов: банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также частных лиц. Финальная ставка полугодового купона была определена на уровне 7,00 процентов годовых, что соответствует нижней границе ценового диапазона. Зафиксированная ставка купона стала самой низкой за всю историю заимствований Банка.

Организатором и агентом по размещению Россельхозбанк выступил самостоятельно.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в Третий котировальный список Московской Биржи.

Партнерский материал.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове 20 пожарных тушили дом, баню и гараж
Стала известна судьба кемеровского ТЦ «Радуга»
Сотни кузбасских чиновников нарушали закон о госзакупках
В Новокузнецке пропал мужчина с несвязной речью
Жительница Кузбасса подменила сбережения пенсионера-инвалида на купюры «банка приколов»
Россельхозбанк принял участие в проведении Всемирного дня качества в России
Кемеровское предприятие сбрасывало в реку грязные канализационные стоки
На неделе в Кузбассе похолодает до -35
Борис Листов принял участие в совещании Председателя Правительства Российской Федерации о развитии сельских территорий
Пенсионный фонд Кузбасса предупреждает пенсионеров о мошенничестве
В Мысках 15-летний подросток избил взрослого мужчину
Максим Любомудров рассказал, как Россельхозбанк делает семьи фермеров успешными
Нотариус помогала директору кузбасского дома-интерната обирать стариков
С резаком на сокамерника: осужденный совершил преступление, будучи в колонии
Штурмовая лестница помогла спасти 90-летнюю кемеровчанку
Полшага до победы: волейбольный «Кузбасс» вышел в финал четырех Кубка России
Кузбассовец отдал Infinity, чтобы оплатить моральный ущерб пострадавшим
Вандал из Кузбасса повредил скульптуру в московском метро
Кузбассовцы уходили от погони на украденной иномарке
В Кузбассе разыскивают жителя Алтайского края и его сына
Неудачный дрифт: пируэты на кольце в Кемерове привели к аварии
7400 преступлений раскрыли за год кузбасские участковые
Мэр Кемерова проверил работу коммунальщиков
Юных кузбассовцев лишили снежных горок
Автолюбитель оставил без света улицу в Новокузнецке
В Кузбассе за день выпала десятидневная норма осадков