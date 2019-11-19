СЕГОДНЯ 06:34 2019-11-19T06:34:47+03:00

В Кемерове 20 пожарных тушили дом, баню и гараж. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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Дом, надворные постройки, автомобиль и мотоцикл пострадали от пожара, который случился рано утром 19 ноября. С пожаром боролись 20 человек.

Сигнал о том, что в частном доме на улице Правды в Кемерове начался пожар, поступил на пульт диспетчера в 04.26. на место ЧП оперативно направились пять единиц техники и20 пожарных. К моменту, когда они прибыли на место, дом и баня горели открытым пламенем. Более того, огонь грозил перейти на соседние строения.

- В результате пожара обгорели веди и мебель, а также стены дома на площади 64 квадратных метра, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – также обгорели стены бани на всей площади, потолочное перекрытие дома и деревянная обрешетка гаража.

В доме в момент пожара находился мотоцикл Racer Skyway – он сгорел полностью. Пострадал от огня и автомобиль Hyundai Tucson, который был припаркован на улице – у него оплавилось лакокрасочное покрытие.

Полностью ликвидирован пожар был в 05.05. по предварительным данным, его причиной стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU