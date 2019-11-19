Ребенок попал под колеса автомобиля в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:21 2019-11-19T08:06:37+03:00

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В Кемерове на улице Волгоградской автомобиль сбил юного пешехода. Очевидцы сообщают, что ребенок переходил дорогу вместе с мамой.

На улице Волгоградской около половины девятого утра 19 ноября произошло ДТП. Здесь под колеса автомобиля попал маленький ребенок. Очевидцы разместили в соцсетях фотографию с места ДТП и рассказали, как оно произошло. По словам Ангелины Богдановой, ставшей невольным очевидцем ДТП, женщина с двумя детьми переходила дорогу по пешеходному переходу. На остановке, которая расположена рядом, находился автобус, а по второй полосе, не видной из-за него, двигался автомобиль.

«Женщина хотела перебежать дорогу перед маршруткой, тащила за собой двух детей. Маршрутка резко ударила по тормозам, машина, ехавшая позади, пошла на обгон», - сообщает детали случившегося один из очевидцев, Лев Фефелов.

«Мама с девочкой успели перебежать, а мальчик отстал от них, и его сбило, отлетел на метров 5 ,и попал под низ другой машины, вызывали скорую», - комментирует еще один очевидец, Ангелина Богданова.

В отделе пропаганды ГИБДД города Кемерова отметили, что наезд на 8-летнего ребенка совершил водитель автомобиля Kia. Ребенка доставили в детскую больницу, предположительно, с переломом голени.

ИСТОЧНИК KP.RU