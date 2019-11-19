2019-11-19T08:06:37+03:00
Происшествия

Ребенок попал под колеса автомобиля в Кемерове

ДТП произошло на пешеходном переходе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Ребенок попал под колеса автомобиля в Кемерове. ФОТО: Агнелина БогдановаРебенок попал под колеса автомобиля в Кемерове. ФОТО: Агнелина Богданова
Изменить размер текста:

В Кемерове на улице Волгоградской автомобиль сбил юного пешехода. Очевидцы сообщают, что ребенок переходил дорогу вместе с мамой.

На улице Волгоградской около половины девятого утра 19 ноября произошло ДТП. Здесь под колеса автомобиля попал маленький ребенок. Очевидцы разместили в соцсетях фотографию с места ДТП и рассказали, как оно произошло. По словам Ангелины Богдановой, ставшей невольным очевидцем ДТП, женщина с двумя детьми переходила дорогу по пешеходному переходу. На остановке, которая расположена рядом, находился автобус, а по второй полосе, не видной из-за него, двигался автомобиль.

«Женщина хотела перебежать дорогу перед маршруткой, тащила за собой двух детей. Маршрутка резко ударила по тормозам, машина, ехавшая позади, пошла на обгон», - сообщает детали случившегося один из очевидцев, Лев Фефелов.

«Мама с девочкой успели перебежать, а мальчик отстал от них, и его сбило, отлетел на метров 5 ,и попал под низ другой машины, вызывали скорую», - комментирует еще один очевидец, Ангелина Богданова.

В отделе пропаганды ГИБДД города Кемерова отметили, что наезд на 8-летнего ребенка совершил водитель автомобиля Kia. Ребенка доставили в детскую больницу, предположительно, с переломом голени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Госдумы от Кузбасса сбил мотоциклиста
На кузбасской трассе полицейские спасли замерзающую пару из Красноярского края
В Новокузнецке разбирают мост через реку
«Божественная комедия» за решеткой: кузбасские заключенные сыграли в спектакле
В 2020 году в Кузбассе на ремонт дорог потратят 4,6 миллиарда рублей
Учитель из Прокопьевска стала одним из лучших воспитателей России
Пассажиров двух аэропортов Кузбасса задержали за попытку ввоза запрещенных растений
На дорогах Кузбасса установят 13 камер наблюдения
Водитель вместе с БелАЗом упал с откоса на кузбасском разрезе и погиб
В «Томской писанице» откроется резиденция Деда Мороза
В Кузбассе нашли и уничтожили санкционный сыр
«Сидите дома!»: при какой температуре кузбасские школьники могут пропустить занятия
Врубаем рубильники, чтобы было не как в холодильнике: кузбасские энергетики готовятся к холодам
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
Ядерная медицина и онкология: в Новокузнецке обсуждают методы борьбы со страшным заболеванием
Две маршрутки столкнулись неподалеку от парка Ангелов в Кемерове
Алиментщица из Кемерова принесла приставам шприцы с героином
В Кемерове 20 пожарных тушили дом, баню и гараж
Россельхозбанк успешно разместил выпуск 4-летних биржевых облигации на 5 миллиардов рублей со ставкой купона 7 процентов
Стала известна судьба кемеровского ТЦ «Радуга»
Сотни кузбасских чиновников нарушали закон о госзакупках
В Новокузнецке пропал мужчина с несвязной речью
Жительница Кузбасса подменила сбережения пенсионера-инвалида на купюры «банка приколов»
Россельхозбанк принял участие в проведении Всемирного дня качества в России