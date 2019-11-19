2019-11-19T10:00:39+03:00
Происшествия

Две маршрутки столкнулись неподалеку от парка Ангелов в Кемерове

Очевидцы отметили, что водители устроили «гонку за пассажирами»
Екатерина РОМАНОВА
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Две маршрутки столкнулись неподалеку от Парка Ангелов в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово", Виктор БойкоДве маршрутки столкнулись неподалеку от Парка Ангелов в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово", Виктор Бойко
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Два автобуса не поделили дорогу в районе остановки «Парк Ангелов» в Кемерове. Один из водителей не сразу открыл двери, чтобы выпустить пассажиров из салона.

Автобусы, следовавшие по маршрутам № 81т и 6т столкнулись неподалеку от остановки. Очевидцы, оказавшиеся в автобусах и позже сфотографировавшие место ДТП, рассказали, что обе маршрутки поворачивали на одну и ту же остановку. № 6т первой сделала это, а вот водитель маршрутки № 81т, видимо, не справился с управлением из-за снежной каши на дороге. Он не смог вовремя затормозить и врезался в заднюю часть первого автобуса.

Пассажиры, оказавшиеся в автобусе, отметили, что водитель не стал открывать двери,а вышел из кабины и пошел осматривать транспортное средство. На крыше автобуса были газовые баллоны, и пассажиры переживали, что это может быть опасно. Одна из пассажирок самостоятельно открыла заднюю дверь при помощи аварийной кнопки. А вскоре пришел водитель и открыл переднюю дверь.

Кемеровчане возмущены тем, что водители пытались обогнать друг друга, чтобы собрать как можно больше пассажиров, а также тем, что сразу не смогли покинуть салон.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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