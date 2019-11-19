2019-11-19T11:20:39+03:00
Здоровье

Ядерная медицина и онкология: в Новокузнецке обсуждают методы борьбы со страшным заболеванием

На конференции встретились ведущие врачи и ученые
Екатерина РОМАНОВА
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Российские врачи и ученые собрались в Новокузнецке, чтобы обсудить вопросы онкологической помощи в Кузбассе. Особое внимание уделят ядерной медицине.

Всероссийская конференция «Развитие онкологической помощи в Кузбассе. Ядерная медицина для борьбы с онкологическими заболеваниями» будет проходить в Новокузнецке в течение двух дней на базе клиники «Гранд Медика». Первый день конференции посвящен вопросам развития онкологической помощи в регионах России. Особое внимание будет уделено развитию ядерной медицины в борьбе с онкологией. Второй день конференции посвящен теме диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Ведущие спикеры конференции - Иван Стилиди, академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина» Минздрава России, Андрей Каприн, гендиректор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, Александр Петровский, замдиректора по развитию онкологической помощи в регионах ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина» Минздрава России.

Организаторы мероприятия - департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина», Ассоциация онкологов России и ГК «МедИнвестГрупп».

ИСТОЧНИК KP.RU

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